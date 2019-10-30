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20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç, "Babamı çağırmayın" deyip ağladı

Bursa'da 20 kez takla atan aracın içinden burnu bile kanamadan kurtulmayı başaran genç, annesine sarılarak "Babamı çağırmayın" diyerek gözyaşı döktü.

30.10.2019 10:42

Bursa'da eve giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir genç, otomobili ile 20 takla attı. Yanındaki arkadaşı ile burnu kanamadan araçtan çıkan genç, hurdaya dönen araç için hüngür, hüngür ağladı. Ayrıca kaza yerinden geçen iki motosikletli genç de aynı yerde kaza yaparak yaralandı.

Kaza merkez Nilüfer İlçesi İzmir- Bursa karayolu Bursa Büyükşehir Stadı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşları ile birlikte gezen 19 yaşındaki Burak S. eve dönmek isterken virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile birlikte 20 takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından çıkartılan Burak S. ve Kağan K.'nın yaralanmadığı görüldü. Bunun üzerine sürücü Burak S.'nin annesi ve babasının olay yerine gelmesi üzerine Burak S. babasının aracının hurdaya döndüğünü belirterek, hüngür hüngür ağlamaya başladı.

"BABAMI ÇAĞIRMAYIN"

Annesine sarılıp omzunda ağlayan genç, "Araba gitti ya, araba pert oldu, şu arabanın haline bak ya, babamı çağırmayın, ne zorluklarla aldığı arabayı hurdaya çevirdim" diye konuştu.

OLAY YERİNDEKİ CAM KIRIKLARI FACİAYA YOL AÇIYORDU

Öte yandan kaza yerinden geçen 2 motosikletli genç kırılan cam parçalarının üzerinden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek motordan düştü. Yaralanan 2 genç ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç,

Araba, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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