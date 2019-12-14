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20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü

Ankara'nın Sıhhiye meydanında 20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü. Olayın gündüz vakti telefoncuda alevlendiği iddia edildi ve olay anı kameralara anbean yansıdı.

14.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:58

'nın Sıhhiye meydanında yaşanan olayda, 20 kişilik grup 3 kişiyi aralarına alarak öldüresiye dövdü. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, bir iş yerinde yaşlı bir çift ile Sıhhıye'de bulunan telefoncu arasında tartışma yaşanmasıyla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine küfürleşmeler başlayınca çevredeki diğer esnafların araya girmesiyle tartışma sonlandı.

YAKINLARI AKŞAM SAATİNİ BEKLEDİ

Ancak iddialara göre akşam saatlerinde yaşlı çiftin yakınları iş yeri çevresine gelerek beklemeye başladı. İş yerini kapatan çalışanlar bir anda yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grubun saldırısı dakikalarca sürdü. Kavgada öldüresiye dövülen üç kişiyi, vatandaşlar saldırganların elinden aldı.

Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü

Ankara, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
EFENDİNİZ:Klasik türk mantığı toplan 20 kişi dal 3 kişiye
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MAZLUM:3 Kişeye 20 kişi varmı böyle adalet güvenlik güçleri gereğini yapmalı
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SAKARYALI HATUN:İnsanlar;sinirli ,agresif,öfkeli oldu iyice. :(((((((
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ÇEVİRMEN MUZAFFER:BU BİR CİĞERİ BEŞ PARA ETMEZ ÇAKAL SÜRÜSÜ SALDIRISI DERİZ. . . ŞİMDİ BU 20 KİŞİLİK ÇAKAL SÜRÜSÜ YILLARCA GÖLGELERİNDEN BİLE KORKACAKLAR ÇÜNKÜ YAPTIKLARI ÇAKALLIĞIN BİR BEDELİ VARDIR. . .
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AHMET:Sıkıyorsa aynısını bana yapsınlar vallahi tek başıma öyle bir dayak yerim ki aklınız şaşar zaten güçsüzüm.
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SAKARYALI HATUN:Haaaa bu yoruma, sesli güldüm. :)))))))
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ADINIZI YAZIN:BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL ARKADAŞ BURADA BÖYLE ŞEYLER OLMAZ BAŞKA BİR ÜLKEDEN OLMASIN BU GÖRÜNTÜLER ???????
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SAKARYALI HATUN:Malesef. :(((((
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