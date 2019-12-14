20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü

Ankara'nın Sıhhiye meydanında yaşanan olayda, 20 kişilik grup 3 kişiyi aralarına alarak öldüresiye dövdü. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, bir iş yerinde yaşlı bir çift ile Sıhhıye'de bulunan telefoncu arasında tartışma yaşanmasıyla başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine küfürleşmeler başlayınca çevredeki diğer esnafların araya girmesiyle tartışma sonlandı.

YAKINLARI AKŞAM SAATİNİ BEKLEDİ

Ancak iddialara göre akşam saatlerinde yaşlı çiftin yakınları iş yeri çevresine gelerek beklemeye başladı. İş yerini kapatan çalışanlar bir anda yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grubun saldırısı dakikalarca sürdü. Kavgada öldüresiye dövülen üç kişiyi, vatandaşlar saldırganların elinden aldı.

Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.