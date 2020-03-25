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20 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 2 kişi yakalandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kamyonetle gelip, bir ağıldaki 20 küçükbaş hayvanı çalıp satan C.Y. ve A.T.K., yakalandı.

25.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:26
20 küçükbaş hayvanı çalıp, satan 2 kişi yakalandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kamyonetle gelip, bir ağıldaki 20 küçükbaş hayvanı çalıp satan C.Y. ve A.T.K., yakalandı. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kapukaya Mahallesi Taşocağı mevkisinde yaşayan A.S., evinin yakınında bulunan ağılındaki 20 küçükbaş hayvanının çalındığını görünce jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin C.Y. ve A.T.K. olduğu, ikilinin küçükbaş hayvanları, 35 HPK 56 plakalı kamyonete yükleyip, Ödemiş'te hayvancılık yapan H.İ. ve E.A.'ya sattıkları belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Hayvanları satın alan H.İ. ve E.A. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, C.Y. ve A.T.K adliyeye sevk edildi.20 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aliağa, Güncel

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