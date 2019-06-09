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Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen 20. Marant Boğa Güreşleri sona erdi.İlçeye bağlı Kılıçkaya köyü Marant mevkisinde köy muhtarlığınca organize edilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği boğa güreşlerine, Yusufeli başta olmak üzere Artvin ve ilçelerinden 100'e yakın boğa getirildi.Boğaların, ağırlıklarına göre "ayak", "deste", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde yapılan güreşlerde baş boğa sahibi 8 bin lirayla ödüllendirilirken toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı.Köy muhtarı Serkan Koptagit, Marant Boğa Güreşleri'nin geleneksel hale geldiğini belirtti. Festivaller sayesinde Artvin ve il dışında yaşayan binlerce insanın ilçeye ve köye geldiğini, bunun da turizmi hareketlendirdiğini vurgulayan Koptagit, "Burada binlerce vatandaşımız güreşleri izliyor. Festivalin yapılmasında bize her türlü desteği sağlayan kaymakamlığımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Boğa güreşleri, Artvin'de en önemli gelenek. Biz de bu festivalle bu geleneği gelecek kuşaklara taşıyacağız." dedi.Boğa güreşlerinin tamamlanmasının ardından dereceye giren boğa sahiplerine kupa, madalya ve ödülleri verildi.