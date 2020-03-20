20 Mart 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Olimpiyat Oyunları

00:25 Haberler

00:50 Alp Disiplini

01:25 Alp Disiplini

02:10 Kayakla Atlama

02:30 Alp Disiplini

03:30 Alp Disiplini

03:30 Kayakla Atlama

04:15 Alp Disiplini

05:00 Tenis

05:00 Bisiklet

06:00 Tenis

06:30 Kayakla Atlama

07:00 Tenis

07:30 Alp Disiplini

08:00 Olimpiyat Oyunları

08:30 Alp Disiplini

09:30 Alp Disiplini

09:30 Kayakla Atlama

10:30 Alp Disiplini

10:30 Tenis

11:30 Tenis

11:30 Alp Disiplini

12:30 Alp Disiplini

12:30 Tenis

13:30 Olimpiyat Oyunları

13:30 Bisiklet

14:00 Olimpiyat Oyunları

14:30 Bisiklet

15:30 Bisiklet

16:30 Olimpiyat Oyunları

16:30 Bisiklet

17:00 Olimpiyat Oyunları

17:30 Bisiklet

18:00 Bisiklet

18:30 Alp Disiplini

19:00 Bisiklet

19:15 Alp Disiplini

20:00 Alp Disiplini

20:00 Bisiklet

20:45 Haberler

21:00 Haberler

21:20 Alp Disiplini

22:00 Bisiklet

22:15 Alp Disiplini

23:00 Bisiklet

23:15 Alp Disiplini

23:55 Haberler

Kaynak: InterSinema.com