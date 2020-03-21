20 Mart 2020 Haberleri
20 Mart 2020 Manşet Haberleri.
21.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:18
- UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi
- İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
- Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
- Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü
- Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
- ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
- Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
- Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
- Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
- Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
- Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
- Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
- İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı
- KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
- Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi
- Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
- İrina Moroziuk'un 'Evde kal' paylaşımı olay oldu
- Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
- Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
- Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
- Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
- Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu
- Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
- Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
- Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
- UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
- Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
- Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
- İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
- İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
- Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
- Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
- Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
- Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
- İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İtalya, Genel