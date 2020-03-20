Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› TV ››20 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

20 Mart 2020 Star Yayın Akışı

20 Mart 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

20.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 06:46
20 Mart 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Titanların Savaşı

01:30 Sevdim Seni Bir Kere

02:40 Kiralık Aşk

04:40 Güzel Köylü

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

20:00 Babil

22:15 Titanların Savaşı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Güzel Köylü, Kiralık Aşk, Star, TV, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Haberler
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Loading