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20 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

20 Mart 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

20.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 06:46
20 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 Avrupa Yolunda

05:10 Takvim Yaprakları

05:15 Süper Lig Panorama

05:20 Futbol Anadolu

05:25 Spor Atlası

05:35 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 Avrupa Yolunda

09:30 Orhan Ayhan'la

09:40 Süper Lig Goller

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:10 Lig Raporu

12:15 Set Sayısı

12:40 TFF 1. Lig Goller

12:50 Spor Atlası

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:00 Dakika Skor

21:00 Futbol Anadolu

21:45 Stadyum

22:30 Aktüel Futbol

23:55 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Futbol, Trt, TV, TV

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