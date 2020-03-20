Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› TV ››20 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler

20 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

20 Mart 2020 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

20.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 06:46
20 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Kanıt

03:20 Merhamet

04:40 Yalan Dünya

06:00 Hırsız Polis

07:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Merhamet

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Yalan Dünya

23:15 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Yalan Dünya, TV, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Haberler
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Loading