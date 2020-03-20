Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› TV ››20 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler

20 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

20 Mart 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

20.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 06:46
20 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:30 Doya Doya Moda

02:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:05 Oynat Bakalım

06:45 8'de Sağlık

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

23:15 Eser Yenenler Show

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, TV

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Haberler
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Haberler
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Haberler
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4’e, vaka sayısı 359’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için ’3 gün alkışlayalım’ çağrısı yaptı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı
Loading