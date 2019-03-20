20 Mart 2019, 09:34
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20 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

20 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek (15 Dakika açık)FENERBAHÇE11.00/18.00 Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

A MİLLİ TAKIM

18.30 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçının hazırlıklarına devam edecek (15 Dakika açık)

FENERBAHÇE

11.00/18.00 Sarı-Lacivertliler Ankaragücü maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. 

17.00 İspanyol futbolcu Roberto Soldado akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.

ANKARAGÜCÜ

10.30 Teknik direktör Mustafa Kaplan basın toplantısı düzenleyecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.00 Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL 

-Euroleague-

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Khimky

-FIBA Avrupa Kupası-

20.30 Pınar Karşıyaka - Dinamo Sassari

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19.00 VakıfBank - Dinamo Moskova

-Challenge Cup-

19.30 Aydın B.Şehir BLD - Saugella Monza A Milli Futbol Takımı, Ankaragücü, Arnavutluk, Spor
Kaynak: DHA



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