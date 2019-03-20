20 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM
18.30 A Milli Futbol Takımı
, Arnavutluk
maçının hazırlıklarına devam edecek (15 Dakika açık)
FENERBAHÇE
11.00/18.00 Sarı-Lacivertliler Ankaragücü
maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
17.00 İspanyol futbolcu Roberto Soldado
akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda hazırlıklar basına kapalı idmanla sürecek.
ANKARAGÜCÜ
10.30 Teknik direktör Mustafa Kaplan
basın toplantısı düzenleyecek.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.00 Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
-Euroleague-
20.15 Darüşşafaka Tekfen
- Khimky
-FIBA Avrupa
Kupası-
20.30 Pınar Karşıyaka
- Dinamo Sassari
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.00 VakıfBank - Dinamo Moskova
-Challenge Cup-
19.30 Aydın
B.Şehir BLD - Saugella Monza
A Milli Futbol Takımı, Ankaragücü, Arnavutluk, Spor
Kaynak: DHA