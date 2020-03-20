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20 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

20.03.2020 08:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:03
20 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20 MART CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah

Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-19 14:51:07.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-20 08:46:31.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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