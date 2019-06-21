21.06.2019 22:57
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20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali

20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ne katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ne katıldı.
Selçuk, Zeytinburnu Belediyesince mesir macununun mucidi Merkez Efendi adına düzenlenen "20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali"nin akşam etkinliklerine iştirak etti.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 'un eşlik ettiği Selçuk, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezdi. Selçuk ve Arısoy daha sonra etkinlik alanına gelerek vatandaşlarla beraber Koliva konserini dinledi.
Konsere verilen arada Koliva grubu solisti İlhan Gülten'e çiçek veren Selçuk, daveti için Arısoy'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Zeytinburnu , Selçuk , Merkezefendi , Güncel

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