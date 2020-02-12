20 metrekarelik dükkanda 100 yıllık lezzet

TOKAT'ın Zile ilçesinde köfteci Şükrü Selen (55), yaklaşık 100 yıllık dede mesleğini, 20 metrekarelik dükkanında sürdürüyor. Orijinal halini bozmadan hizmet veren dükkan müşterileri memnun ediyor.

Zile'de tarihi uzun çarşıda hizmet veren asırlık köftecinin iş yeri sahibi Şükrü Selen (55), dedesi Vehbi Selen ve babası Salih Selen'den devraldığı mesleğini 20 metrekarelik otantik mekanda devam ettiriyor. Şehir dışından yoğun ilginin olduğu mekan, 100 yıl öncesi gibi hizmetine devam etmesi ve köftelerin lezzeti ile dikkat çekiyor. Müşterileri bu halinden memnun olduğu için iş yerine yıllardır çivi bile çakmadan olduğu gibi işleten Selen, geleneği sürdürüyor.

Tarihi mekanda yıllara meydan okuduklarını belirten Şükrü Selen, "Bu işi aile mesleği olarak 100 yıldır yapıyoruz. Dedem ve babamdan sonra şimdi de ben devam ediyorum. Kendim de 30 yıldır bu işi yapmaktayım. Zile'ye gelenler tarihi Uzun Çarşı'yı gezer. Bizim de yerimiz nostaljik olduğu için dışarıdan gelenler burada köfte yer. Bu iş yerimi değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü gelenler bu hali ile sevdiklerini söylüyor. Zamanında babasıyla gelmiş, dedesiyle gelmiş burada köfte yemiş insanlar tekrar geliyor. Eski günleri anımsadıklarını ve nostaljiyi yaşadıklarını söylüyorlar. Köftelerimizi kendimiz yapmaktayız. Çalışmaya ilkokulda başladım. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarım bu dükkanda geçti. Babamdan sonra ben devam ettim. 30 yıldır bu iş yerini çalıştırmaktayım" diye konuştu.

Köftecinin sadık müşterileri ise mekanın mevcut halini çok sevdiklerini, burada eski günleri hatırladıklarını ve memnun olduklarını dile getirdi.