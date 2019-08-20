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20 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Doğhan Duru ağır yaralandı.

20.08.2019 09:57 20 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Doğhan Duru ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Limontepe yakınlarında meydana geldi. 35 HC 5209 plakalı hafif ticari aracıyla İzmir Çevreyolu'na doğru ilerleyen Doğhan Duru, viraja girdiği anda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan  Duru, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Duru'nun hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.



Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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