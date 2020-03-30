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20 milyar liralık sektör ikinci kez "sokakta" buluşuyor

Tarsus Turkey tarafından 17-20 Eylül tarihlerinde 22.'si düzenlenecek olan SIGN İstanbul, pazar büyüklüğü 20 milyar lirayı bulan promosyon sektörüne ev sahipliği yapacak.

30.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:39
20 milyar liralık sektör ikinci kez

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) iş birliğinde fuar alanına kurulacak olan "Promosyon Sokağı"nda en yeni baskı teknolojileri kullanılarak üretilen inovatif ve modern promosyon malzemeleri bir arada sergilenecek.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl Avrasya'nın kalbinde bir araya getiren SIGN İstanbul Fuarı'na, son buluşmada olduğu gibi yine Promosyon Sokağı kuruluyor. Tarsus Turkey ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında açıklama yapan PROMASİAD Genel Başkanı Ömer KARATEMİZ, promosyon sektörünün Türkiye'de 2 milyar dolarlık ihracat potansiyeline sahip olduğunu söyledi. 2023'te bu rakamı 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karatemiz, "Alanında Avrasya'nın en büyüğü olan SIGN İstanbul'a ikinci kez kurulacak Promosyon Sokağı, sektör firmalarına önemli fırsatlar sunacak. Dünyanın yeni tedarik kanalları aradığı bir dönemde ülkemiz üreticileri için SIGN İstanbul Fuarı'nın önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum" dedi.

Geçen yılki SIGN İstanbul fuarı ile başlayan iş birliğinin Eylül ayındaki fuara da taşındığının bilgisini veren Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ulaş KILIÇ, PROMASİAD ile devam eden iş birliğinin hem promosyon hem de dijital baskı ve matbaa sektörleri için karşılıklı ticaret fırsatlarını da beraberinde getirdiğini söyleyerek "Promosyon Sokağı'nı ziyaret edenler, en yeni baskı teknolojileri kullanılarak daha hızlı, daha ekonomik ve daha pratik çözümlerin, farklı malzemelerden promosyon ürünlerine nasıl uygulandığını yerinde görebilecek, promosyon dünyasındaki yeni trendleri fuarda takip edebilecek ve bu alanda faaliyet gösteren sektör firmalarıyla doğrudan bir araya gelebilecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İstanbul, Tarsus, Güncel
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