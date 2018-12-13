20 Milyon Dolarlık Yatırımla Blueground Türkiye'de Hedef Büyüttü

VentureFriends, Endeavor Catalyst Fund ve Jabbar Internet Group gibi büyük yatırımcılardan 20 milyon dolar yatırım desteği alarak gücünü pekiştiren Blueground, 1.500'den fazla ayrıcalıklı dairesi ve 100'den fazla kurumsal müşterisiyle büyük metropollerde konaklama tarzını değiştiriyor. Özellikle bu yıl açıldığı ABD pazarındaki başarısı ile global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Blueground, gelecek 5 yıllık döneme ilişkin hedeflerini 50'den fazla şehirde 50.000 daire olarak belirledi. Orta ve uzun vadeli konaklama deneyimine yepyeni bir soluk getiren firma, Türkiye, ABD, Yunanistan ve Dubai'de 260'dan fazla çalışanıyla misafirlerine anahtar teslim konaklama hizmeti veriyor.

Büyükşehirlerde orta ve uzun vadeli konaklama ihtiyacı olan bireylerin daire bulma ve yeni bir yaşam kurma konularında karşılaşabilecekleri her türlü probleme çözümler üreten Blueground, misafirlerine modern yaşamın tüm gerekliliklerini karşılayacak yaşam alanları sunuyor. Şehrin merkezinde özenle seçilmiş kiralık daireleri kendi iç mimarları ile yeniden tasarlayarak yüksek kaliteli yaşam alanlarına çeviren firma, emlak sektörde eşsiz bir alternatif yaratıyor. Bireysel mülk sahiplerine ve gayrimenkul firmalarına da garantili finansman modeli ile sabit nakit akışı sağlayan Blueground, gayrimenkul sektöründe kritik bir dönemde yeni bir yatırım fırsatı yaratıyor. Dairelerine Blueground hizmetleriyle değer katan ev sahipleri, aynı zamanda uzun süreli ve güvenilir bir kiracıya sahip oluyor.

Blueground ile sektöre farklı bir bakış açısı getirdiklerini dile getiren Blueground Türkiye Genel Müdürü Berker Yağcı, "2013 yılından bu yana faaliyette olan firmamız, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir değer sunuyor. Şu anda İstanbul'a ek olarak New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston, Washington DC, Dubai ve Atina şehirlerinde gayrimenkul şirketleri ve bireysel yatırımcılara ait 1.500'den fazla daireyi yönetiyoruz. Bu portföy içinde dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul da ulaştığımız 250 daire ile önemli bir yere sahip.Etiler, Levent, Maslak, Nişantaşı, Bebek, Arnavutköy, Göktürk, Caddebostan ve Ataşehir gibi gözde semtlerdeki faaliyetlerimizi daha da genişleterek 2020 yılında İstanbul'da 1000 daireye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımların en güzel örneği Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul firmalarından Bay İnşaat ile stratejik bir işbirliğine giderek güçlerimizi birleştirmemiz oldu. Kurumsal firmalar ile gerçekleştirdiğimiz bu projeler ile hedeflerimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz." dedi.