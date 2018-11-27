20 Milyonluk Projenin Anahtarları Sahiplerini Bekliyor

27 Kasım 2018 Salı 14:56



27 Kasım 2018 Salı 14:56

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci etap konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Vekili Özdoğan, 200 Dairenin anahtar teslim törenini Aralık ayı içerisinde yapacaklarını söyledi.Kentsel dönüşümde ilk etapta vaat ettikleri 200 dairenin teslimi noktasında son aşamaya geldiklerine vurgu yapan ve hak sahiplerinin Aralık ayında konutlarına oturabileceklerini söyleyen Başkan Vekili Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Son derece modern, son derece kaliteli, son derece rahat ve konforlu konutları inşa etmenin keyfini yaşıyoruz, onurunu taşıyoruz. Şuan görüldüğü gibi çevre düzenlemelerinde son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Aralık ayı ortalarında da inşallah buradaki hak sahibi hemşerilerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, hacı annelerimiz, hacı babalarımız, modern yaşamın gerekleri içerisinde olan konforlu, doğalgazlı hep hayalimiz hep hedefimiz olan konutlarda yaşamanın keyfini sürecekler. İnşallah diğer bloklarımızda ilerleyen zamanlarda planlandığı şekilde devam edecek. Buradan ben emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimiz sağlıkla sıhhatle huzurla burada güle güle otursunlar, güle güle kullansınlar."Başkan Vekili Özdoğan, 4 bloktan oluşan 200 dairenin anahtar tesliminin çevre düzenlemesinin ardından Aralık ayı içerisinde yapılacağını da belirtti. - KAYSERİ