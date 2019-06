20. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nda geri sayım

Kaynak: İHA

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından "Retrofütürizm" ana teması ile 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 20. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS), dopdolu programıyla dikkat çekti. Sempozyumda "Geçmişin gücü ve mükemmel gelecek" konusunda farklı oturumlarda çok değerli bilgiler paylaşılacağını belirten KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, "MAS günceli konuşmaz, güncel olacağı konuşur" dedi.KalDer İzmir Şubesi, bu yıl 20.'si gerçekleştirilecek Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nda "Retrofütürizm" ana teması ile 12-14 Haziran tarihleri arasında İzmir Hilton Oteli'nde katılımcılarla buluşacak. Ayın 12'sinde gerçekleştirilecek çalıştayların ertesi günü, ayın 13'ünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Geçmişin Gücü ile Mükemmel Gelecek" başlıklı sunumuyla sempozyumun açılışı gerçekleştirilecek."Vizyon açan, ufuk açan sempozyum"20 yıldır başarıyla gerçekleştirilen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun arkasında büyük bir emek ve ekip çalışması olduğunu vurgulayan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, MAS'ın merkezinde kalite ve mükemmelliğin yer aldığını belirterek, etkinlikte alanında önemli profesyonellerin bir araya geleceğini ifade etti. "Geçmişin gücü ve mükemmel gelecek" konusunda farklı oturumlarda çok değerli bilgiler paylaşılacağını dile getiren Kılıç, "Dünya, geçen sene 'vuka' (değişim) dünyasını konuştu. Biz bunu 2015'te konuştuk. KalDer İzmir'in sempozyumunda konuşulan konu başlıklarının ana teması, gelecekte konuşulacak konu başlıklarının temasıyla ilgilidir. MAS günceli konuşmaz, güncel olacağı konuşur. MAS'ın ana teması gündem oluşturacak bir vizyon perspektifi sunmaktır. Biz MAS'a katılımı tavsiye ederken hep 'vizyon açan, ufuk açan' diyoruz. Biz MAS'la; gündem ne olursa olsun insanların soluk alabileceği, iş vizyonunu genişletebileceği, toplumsal konulara kalite perspektifinden bakabileceği örüntülü bir program yapıyoruz" diye konuştu."Kaliteyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz""Dünyada olduğu gibi Türkiye'de her şeyin hızlı tüketildiği ve hızlı tüketimin artık düşünceleri bile çok hızlı eskittiği bir dönemde, kalitenin de kendini tekrar güncellemesi, kendi güncelini mükemmelliği ararken yakalaması önemli bir konu" diyen Kılıç, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun merkezinde de bu düşünce olduğunu vurguladı. Kılıç, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun KalDer İzmir'in üstlendiği en büyük etkinlik olduğunu ifade ederek sempozyumun 3 gün sürdüğünü hatırlattı. Kılıç, sempozyum hakkında şunları söyledi: "Sempozyumun ilk günü çalıştaylar düzenleniyor. İş insanlarının güncel bilgiye olan ihtiyacının piyasa taramasının yapıldığı, yurt dışındaki yönetim konuların tarandığı, arka tarafta bir tema içerisinde bu konuların belirlendiği bir güncel ekip var. Bu güncel ekip klasik konu başlıklarını belirlemiyor. Bir sene sonra konuşulacak konu başlıklarını getiriyorlar. Bu yüzden MAS'ın ilk günü yapılan çalıştaylar, bugün gündem olmayan ama yakın zamanda gündem olacak Çin, Amerika ve Avrupa'dan gelen yönetim konu başlıklarını içeriyor." Kılıç; özel ve kamu sektöründen yöneticiler, fikir insanları, STK'lar, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenleri sempozyumda bir araya getireceklerini söyledi."Temel motto, geçmişin gücü ile mükemmel gelecek"Ana tema "Retrofütürizm" ile ilgili düşüncelerini paylaşan Kılıç, "Neden Retrofütürizm?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Geçmişteki kültürü arayan bir toplum olduk. Herkes eskiyi yad ediyor. Retro bakış açısıyla bugün konuşulan fütürizmi birleştirecek bir tema oluşturuldu. Temel motto, geçmişin gücü ile mükemmel gelecek. Dolayısıyla kültürü koruyarak dünyadaki gelişim ve gelişimde nasıl hizalanabiliriz? Bunu sadece iş için düşünmeyelim, bunu toplumsal konular için de düşünelim. Açılış konuşmalarını yapacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent vizyonunu Retrofütürizm ile anlatacak. İzmir'in kültür karmasıyla gelecekte güzel bir kent nasıl oluşturulabilir onu anlatacak. Birbirinden değerli konuklarımız var. MAS'in iki gün boyunca konukları ve konuları birbirini takip eden başlıklar olacak. Gelen kişi, gidene kadar aynı oturumlarda aynı konuları dinlemiyor olacak. 'Dünyada ne oluyor, Türkiye'de neler yapılmış, bizdeki eksiklikler neler?' sorularına yanıt alacak, 'biz de başarabiliriz' duygusu ile gidecek.""Geçmişi atamayız, geleceğe de risk gözü ile bakamayız"Retrofütürizm'in önemine vurgu yapan Kılıç, "KOBİ'lerin büyük bir kısmı aile şirketi. Türkiye'de yabancı sermayenin direkt yatırım yapmadığı ve ortaklık aldığı büyük ölçekli şirketlerin de neredeyse tamamı aile şirketi. Aslında bugün Türkiye, aile şirketlerinin kurduğu girişim ekonomisi üzerine büyüyen bir ekonomi ile ayakta. Türkiye, Türk insanının kendi kültürü içerisinde gelenekçi bir yaklaşımın yenilikçi yaklaşıma devri konusunda önemli bir sınav veriyor. Bugün 3. kuşak devrinin yapıldığı çok az sayıda sanayi şirketimiz ya da sanayicimiz var. Demek ki yeni jenerasyonun da geçmişteki kültürü, kazanımları iyi uygulamaları, kurumsal hafızada edinebiliyor olması lazım. Geçmişi atamayız, geleceğe de risk gözü ile bakamayız. Geçmişin gücü ve hafızasıyla neleri doğru yaptık, nelerde hatalıydık, neleri nasıl yapmalıyız ve yapmamalıyız, geleceğin teknolojiden elde edilen ve insanın çok hızlı büyümesini sağlayacak itme gücünü, geçmişteki kültürel bağla birleştirmek gerekiyor. Örneğin sempozyumda 'Buralar Dutluktu' diye bir oturumumuz var. Vizyon açan bir program olacak. MAS, yönetişim anlamında Ege Bölgesinde en büyük sempozyum özelliğini de taşıyor. Pek çok farklı sempozyumlar yapılıyor ama bu ölçekte 3 gün süre ve yönetişimin konuşulduğu Ege Bölgesindeki en büyük sempozyum, KalDer'in Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'dur" dedi."Ayakta alkışlanacak başarı"12-13-14 Haziran'da düzenlenecek sempozyum için açık çağrıda bulunan Kılıç, "İzmir ve Ege Bölgesinden sempozyuma gelecek herkesi bekliyoruz. Bir kongrenin 20 yıldır yapılıyor olması, ayakta alkışlanacak bir başarıdır. Bu dönem çok geniş katılımlı bir sponsorluk ağımız var. Kentin KalDer'e sahip çıkması bizim için çok anlamlı. Aslında KalDer, MAS'ta bölgenin güçlü ekonomi temsilcileriyle bu sene 20. yılını kutlayacak" diye konuştu."Toplumsal kalite hayatımızın her yerinde"KalDer İzmir Şubesi hakkında da bilgi veren Kılıç, "KalDer İzmir Şubesi, 1995 yılından beri Ege Bölgesinde işletmelerin sürdürülebilirliği, kalite yönetiminin şirketlerden sonra toplumsal hayata yayılımını misyonuna koyan ve bunun için de dönem dönem farklı projelerle toplumsal kaliteyi ön plana çıkarmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum örgütlerini çok önemli buluyorum. Çünkü devletin her yere dokunamadığı yerlerde, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin birbirleriyle beraber çalışabildiği sinerjiyi sağlama çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarına aynı zamanda, kişinin gönüllülük esasına göre çalıştığı ve tabiri caizse enerjisini toplumla buluşturduğu yerde kendini gerçekleştirebileceği saf alanlar olarak bakarım. Biz KalDer gönüllüleri olarak yaptığımız her faaliyetin merkezinde toplumsal kaliteyi yaymak var. Toplumsal kalite bizim hayatımızın her yerinde" ifadelerine yer verdi.Profesyoneller buluşacakİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Geçmişin Gücü ile Mükemmel Gelecek" başlıklı sunumuyla açılışı gerçekleştirilecek sempozyumda Eğitmen Yazar Tamer Demirdelen, Dr. İzzet Memi, Eğitimci ve Görsel Sanatlar Eğitmeni Emre Alaettin Keskin, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Netaş A.Ş Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Serdar Urçar, MET İleri Teknoloji Sistemleri Kurucusu Murat Merdin, Ford Otosan Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Hayriye Karakuzu Karadeniz, Gazeteci Yazar Bora Erdin, Peryön Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, Hugo Boss İK Müdürü Ebru Süngü, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri İK Direktörü Dr. Eylem Özgür, Solotürk, Sun Tekstil YK Başkanı Şükrü Ünlütürk, Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Tarkan Tekcan, Şölen Holding CEO'su Elif Çoban, Şef Ebru Baybara Demir gibi isimler yer alacak. Sempozyumun kapanış konuşmasını ise Sunay Akın yapacak. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, Yerel Kalite Ödülleri'nin açıklanmasıyla sona erecek. - İZMİR