20 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Sonu 01:15 Maç Sonu 01:30 Süper Lig Maç Sonu 01:45 Futbolun Şehirleri 03:30 Maç Saati 05:15 Maç Sonu 05:30 Süper Lig Kısa Özet 06:00 Maç Saati 07:00 Maç Saati 08:00 Maç Sonu 08:45 Maç Saati 09:30 Maç Sonu 10:30 Maç Sonu 11:00 UEFA Avrupa Ligi 12:30 Maç Saati 13:45 Maç Saati 15:30 Maç Sonu 17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Önü 20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği 20:45 Devre Arası 21:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği 21:15 Devre Arası 22:00 Maç Sonu 23:30 STSL Maç Özetleri 23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri