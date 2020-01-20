20 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 00:00 Pazar Akşamı Futbol 01:00 Gece Haberleri 01:15 Nasıl? 04:00 Gece Haberleri 04:15 Hafta Sonu 05:00 Gece Haberleri 05:30 7. Vites 06:00 Güne Merhaba 07:45 Afiş 08:00 Güne Merhaba 09:00 A'dan Z'ye 11:00 A'dan Z'ye 13:00 Gündem 13 14:00 Bugün 16:00 Günlük 16:35 Her Şeyden Önce 17:00 Günlük 17:40 Gündem Spor 17:45 Günün Ekonomisi 18:00 Haber 21:00 Tarafsız Bölge