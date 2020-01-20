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20 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

20 Ocak 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

20.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 06:4520 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Pazar Akşamı Futbol

01:00 Gece Haberleri

01:15 Nasıl?

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:30 7. Vites

06:00 Güne Merhaba

07:45 Afiş

08:00 Güne Merhaba

09:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

16:00 Günlük

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Günlük

17:40 Gündem Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

21:00 Tarafsız Bölge


Cnn Türk, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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20.01.2020 06:55:52