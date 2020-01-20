20 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Çember: Aleyna’nın Son Günü 02:00 Cesur ve Güzel 04:00 Türk Müziği 05:00 Benim Tatlı Yalanım 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Dizi 10:45 Güvercin 13:30 Gerçeğin Peşinde 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:45 Star Haber 20:00 Sefirin Kızı 22:45 Sefirin Kızı