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20 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

20 Ocak 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

20.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 06:4520 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çember: Aleyna’nın Son Günü

02:00 Cesur ve Güzel

04:00 Türk Müziği

05:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Dizi

10:45 Güvercin

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

22:45 Sefirin Kızı


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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