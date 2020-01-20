20 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:00 Süper Lig Özetler
01:30 TFF 1. Lig Özetler
01:30 Arsenal - Sheffield United
02:00 Stadyum
03:15 Stadyum
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:15 Almanya Bundesliga Özetler
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
10:40 Almanya Bundesliga Özetler
11:00 Spor Manşet
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:30 Avrupa Stüdyosu
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:15 Süper Lig Özetler
14:30 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor
15:20 Spor Atlası
15:25 Spor Kitaplığı
15:30 Dakika Skor
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 İngiltere Premier Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:00 Spor Hafta Sonu
18:30 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
19:30 Futbol Anadolu
20:45 Stadyum
21:00 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra
23:30 Teknik Analiz