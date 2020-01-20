20 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:00 Süper Lig Özetler

01:30 TFF 1. Lig Özetler

01:30 Arsenal - Sheffield United

02:00 Stadyum

03:15 Stadyum

04:45 İngiltere Premier Lig Özetler

05:15 Almanya Bundesliga Özetler

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 İngiltere Premier Lig Özetler

10:35 Sporcu Vizesi

10:40 Almanya Bundesliga Özetler

11:00 Spor Manşet

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Bülteni

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:30 Avrupa Stüdyosu

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:15 Süper Lig Özetler

14:30 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor

15:20 Spor Atlası

15:25 Spor Kitaplığı

15:30 Dakika Skor

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 İngiltere Premier Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:00 Spor Hafta Sonu

18:30 Spor Merkezi

19:00 Dakika Skor

19:30 Futbol Anadolu

20:45 Stadyum

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

23:30 Teknik Analiz