20 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:30 Guruldayan Kalpler 03:00 Çok Gezenti 04:00 Rehber 05:10 Yeniden Konuşalım 06:00 Annem 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Çocuklar Duymasın 10:30 Yaprak Dökümü 14:00 Derya Baykal'la Gülümse 16:00 Sağlıkla Gülümse 17:00 Annem 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:30 Galip Derviş