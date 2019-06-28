28.06.2019 09:45
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20 saniyede otomobilden hırsızlık kamerada

20 saniyede otomobilden hırsızlık kameradaİSTANBUL - Büyükçekmece'de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

20 saniyede otomobilden hırsızlık kamerada
İSTANBUL - Büyükçekmece 'de 20 saniyede bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Kumburgaz 'da E-5 otoyolu kenarında yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüpheli gözüne kestirdikleri aracın yanına yaklaşıyor. Bir süre etrafı gözetleyen şüpheliler aracın arka camını yerden aldıkları taş ile kırarak içinde değerli eşyaların olduğu çantayı alıp kaçıyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yol kenarında kendilerini bekleyen beyaz renkli araca binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.20 saniyede otomobilden hırsızlık kamerada
Kaynak: İHA
Büyükçekmece , 3. Sayfa

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