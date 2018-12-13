 "%20'si Tamamlandı"

Manisa Alaşehir'e bir Baraj daha geliyor.1810 dekar araziye can suyu verecek Horzum-Alayaka Barajı'nın yüzde20'si tamamlandı. Projenin hizmete girmesiyle üreticiye her yıl 1 milyon 800 bin lira ek gelir sağlanacak

Manisa Alaşehirli çiftçilere Horzum-Alayaka Barajı'ndan müjde var.% 20 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan inşaatta 2019'un ilk ayları ile birlikte gövde dolgu çalışmalarına hız verilecek.

135 BİN M3 DOLGU YAPILACAK

Alaşehir Horzum-Alayaka Köyü'nün 6 km güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerine inşa edilecek barajın gövde yüksekliği temelden 32 metre olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi için 135 bin 104 m3 dolgu yapılacak

740 bin m3 su tutma kapasitesine sahip olacak Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı inşaatında sıyırma kazıları,gövde ulaşım yolu ve iletim hattı devam ediyor. Horzum-Alayaka Barajı 2018 yılı rakamlarıyla bölge üreticisine her yıl 1 milyon 800 bin lira daha fazla kazandıracak.