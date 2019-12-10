Haberler » Spor » 20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu - Spor

20 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Kupasında Erdinç Özdemir şampiyon oldu.

10.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:2520 sporcu arasında Şampiyon Erdinç Özdemir oldu
Gençlik ve İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Kupasında Erdinç Özdemir şampiyon oldu.

Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Bu kapmanda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği Pool Bilardo Turnuvası yapıldı. 3 gün süren ve 20 sporcunun yarıştığı turnuvada Erdinç Özdemir birinci, Cengiz Mandıracı ikinci, Uğur Salih Yılmaz ve Hakan Aylı üçüncü oldu. - DÜZCE

Düzce, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:51 Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda finali istiyor - Spor
11:50 Gaziantep FK, Süper Lig'de galibiyete hasret - Spor
11:47 Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'da final için yeni start - Spor
11:47 Galatasaray Fransa'ya gitti - Spor
11:46 Genç yüzücüler İstanbul'a madalya ile döndü - Spor
10:51 Bülent Uygun Berna Gözbaşı'yı öptü - Spor
10:43 G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu - Spor
10:26 Lautaro Martinez transferi için gizli görüşme ifşa oldu - Spor
09:29 G.Saray, UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl devam eder? - Spor
09:12 Çağlar imzayı atıyor! Yeni maaşı dudak uçuklattı - Spor
10.12.2019 11:56:10