20 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
00:00 beIN Manşet
00:00 Tottenham - Liepzig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:45 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
06:00 beIN Manşet
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Haftanın Öyküleri
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Özel Röportaj
19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
20:45 Süper Lig Kısa Özet
21:00 beIN Manşet
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Sporting - Başakşehir
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
23:00 Sporting - Başakşehir
23:00 Taraftar
23:00 Tottenham - Liepzig