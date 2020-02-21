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20 Şubat 2020 Haberleri

20 Şubat 2020 Manşet Haberleri.

21.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:1820 Şubat 2020 Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Genel

genel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 01:22:38