20 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

Eski futbolculardan derbi yorumu
Hasan Kabze: Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum
"Hasan Şaş bizi motive ederdi"
"Bu sene Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum"
Emre Aşık: Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur
"Galatasaray'da oynadığım zamanlar Kadıköy'e stresli çıkıyorduk"
Fatih Akyel: Güzel bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum
"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri dünya derbileridir"
"Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum"
"Şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Trabzonspor arasında geçecektir"
Kerem İnan: Derbide beraberliği yakın görüyorum
"Fenerbahçe kaybetmeme üzerine bir kurgu oluşturacaktır"
Taraftarlar FB-GS derbisinin atmosferine girdi
Sarı-lacivertliler gün boyunca maç bileti için kuyrukta beklediler
"Kadıköy'de durum değişmez. 22 değil 44 yıl da geçse Kadıköy'de bizi yenemezler"
Galatasaraylı taraftarlar ise bu sefer güveni tam
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
20.55 Turuncu lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak
GALATASARAY
12.00 Sarı kırmızılılarda Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam edecek.
14.00 Galatasaray Kulübü, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayacak
FENERBAHÇE
11.30 Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek (Basına kapalı)
BEŞİKTAŞ
Trabzonspor maçı hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
Beşiktaş maçının hazırlıkları sürecek
UEFA AVRUPA LİGİ
Son 32 Turu
20.55 Eintracht Frankfurt - Salzburg
20.55 Sporting - Başakşehir FK
20.55 Club Brugge - Manchester United
20.55 FC Copenhagen - Celtic
20.55 CFR Cluj - Sevilla
20.55 Ludogorets Razgrad - Inter
20.55 Shakhtar Donetsk - Benfica
20.55 Getafe - Ajax
23.00 AZ Alkmaar - LASK Linz
23.00 Olympiakos - Arsenal
23.00 Roma - Gent
23.00 Wolfsburg - Malmö FF
23.00 APOEL Nicosia - Basel
23.00 Wolverhampton - Espanyol
23.00 Rangers - Sporting Braga
23.00 Bayer Leverkusen - Porto
BİSİKLET
Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya'nın startı verilecek. "Antalya'nın Doğal Güzellikleri" temasıyla gerçekleştirilecek yarışlar 23 Şubat'ta sona erecek
MOTOSİKLET FUARI (MOTOBİKE2020)
10: 00 Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek Motobike Istanbul, 20-23 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde motosiklet ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Açılışını Kenan Sofuoğlu'nun gerçekleştireceği organizasyonda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da üçüncü kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımı da yapılacak