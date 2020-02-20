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20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20 Şubat Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

20.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:42

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

20 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Bağcılar

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:10:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-20 08:41:55.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:23:44.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:32:52.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bilgiler İSKİ'den gelecek açıklamalar ile güncellenecektir...

20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel


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