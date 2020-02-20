20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 20 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Bağcılar
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:10:33.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-20 08:41:55.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:23:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-02-20 09:32:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bilgiler İSKİ'den gelecek açıklamalar ile güncellenecektir...