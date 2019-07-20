20 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar yeni sezona yurtdışı kampında hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ
10.30 - 18.30 Siyah beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek.
TRABZONSPOR
Bordo mavili takımın Avusturya kampı yolculuğu başlayacak.
HAZIRLIK MAÇI
16.00 Medipol Başakşehir - Fortuna Düsseldorf
16.00 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
17: 00 Çaykur Rizespor - Tractor
18: 30 Göztepe - Eskişehirspor
ATLETİZM
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam ediyor.