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20 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

20.07.2019 09:29 20 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY
18.00 Sarı-kırmızılılar yeni sezona yurtdışı kampında hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ
10.30 - 18.30 Siyah beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek.

TRABZONSPOR
Bordo mavili takımın Avusturya kampı yolculuğu başlayacak.

HAZIRLIK MAÇI
16.00 Medipol Başakşehir - Fortuna Düsseldorf
16.00 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
17: 00 Çaykur Rizespor - Tractor
18: 30 Göztepe - Eskişehirspor

ATLETİZM
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası devam ediyor.


Kaynak: DHA
Fortuna Düsseldorf, Başakşehir, Konyaspor, Avusturya, Spor

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