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20 ton kaçak et ele geçirildi

Sakarya'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat ele geçirildi.

15.11.2019 21:53 | Son Güncelleme: 15.11.2019 21:55
'da iki iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince ilçesinde bulunan Toptancılar Çarşısı'ndaki iki iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yaklaşık kaçak 20 ton et ve sakatat bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numunesi alınan etler, imha edilmek üzere Erenler Belediyesi ekiplerince götürüldü.
İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
20 ton kaçak et ele geçirildi

Erenler, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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