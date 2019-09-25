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20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

25.09.2019 22:0620. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Köyiçi Meydanı'ndan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve vatandaşlar katıldı.
Meydanda Karabük Valisi Fuat Gürel, Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Köse, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer protokol üyeleri tarafından festival meşalesi yakıldı.
Burada konuşma yapan Vali Gürel, festivalin 20 yıldır sürdürülüyor olmasına dikkati çekerek, şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkısının olduğunu belirten Gürel, belgesel ile bunun en iyi şekilde yerine getirildiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nuh Bağcı'nın yaptığı "Emanetim Safranbolu" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında "Altın Çiçek Safranın Hikayesi" isimli karma sanat sergisi de açıldı.

Film Festivali, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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