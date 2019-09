UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda İranlı yönetmen Mahdi Zamanpore, "Asak/Taş İşçisi" adlı belgeseliyle birinciliği kazandı.Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesindeki konferans salonunda düzenlenen törende, Mahdi Zamanpore'a ait "Asak/Taş İşçisi" isimli belgeselin yarışmada birinci, Tevfik Şenol'a ait "Değişen Şehirler/Soul of the Cities" isimli belgeselin ikinci ve Ebru Çakırkaya'ya ait "Son Kabileler" isimli belgeselin üçüncü seçildiği açıklandı.Amatör Film kategorisinde de "Yaylacı" isimli eseriyle Fatih Ertekin birinci, "Mahlota" isimli eseriyle Volkan Serdar ikinci, "Baduy" isimli eseriyle Aufa Bılhaq ve Esra Juliana üçüncü oldu.Türk Dünyası Belediyeler Birliği Özel Ödülü'nü "The em Space" isimli belgeseliyle Sebastien Bauder aldı.Süha Arın Özel Ödülü'ne "The Unsung" filmiyle Sarah Thomas layık görüldü.Serbest kategoride birincilik "Mavi Otel/ Blue Hotel" ile Hasan Basri Özdemir'e, ikincilik "Pembe Kimlik/ Pink ID" ile Tolunay Tekmek'e, üçüncülük ödülü de "Uçan Adam/Man in the Air" eseriyle Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız'a verildi.Jüri Özel Ödülü, "Meerim" eseriyle Aleksandra Rechkalova ve "Ardında Kalanlar" eseriyle Nuray Kayacan'a verildi.Yaşam Boyu Onur Ödülü de yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'na verildi.Proje Destek Ödülü'nü "Safranbolu'da Mekan" isimli eseriyle Yavuz Özer ödül aldı.Eser sahipleri ve sonuçları daha önce açıklanan fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri tarafından verildi.Köse, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.Yarışmayı kısa sürede hazırladıklarına dikkati çeken Köse, belgesel ve fotoğraf yarışmaları sayesinde iyi bir arşiv elde ettiklerini ve bunlara gelecekte de sahip çıkacaklarını söyledi.Ödül törenine sanatçı Müjdat Gezen ve 2,13 metrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi de katıldı.