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20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.

29.09.2019 00:5420. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Akbayram'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.
"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Gittin Gideli" olmak üzere, birçok şarkısını hayranlarıyla seslendiren Akbayram, konsere gelenlere teşekkür etti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası Edip Akbayram'a Safranbolu maket evi takdim etti.

Film Festivali, Safranbolu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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