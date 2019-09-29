Haberler » Güncel » Haber

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Edip Akbayram konseri

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.

29.09.2019 02:04
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali", sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi.
Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Akbayram'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.
"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Gittin Gideli" olmak üzere, birçok şarkısını hayranlarıyla seslendiren Akbayram, konsere gelenlere teşekkür etti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonrası Edip Akbayram'a Safranbolu maket evi takdim etti.
20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Edip Akbayram konseri

Film Festivali, Edip Akbayram, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:52 Yemen hükümeti Husilerle Umman'da görüşüldüğü haberlerini yalanladı
05:26 Yemen açıklarında feribot kayboldu
05:24 Altın safran belgesel film festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
05:10 Azerbaycan'dan Ermenistan'a BM'de "Dağlık Karabağ" çağrısı
04:06 Tunus'ta Nahda Hareketi'nden Al Arabiya televizyonuna dava
03:52 Trump'tan Demokratlara "temyiz soruşturması" eleştirisi
03:16 Karı kocayı buluşma anında ölüm ayırdı