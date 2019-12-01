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20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle sona erdi.

01.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:4820. Uluslararası Antalya Piyano Festivali
'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Rus piyanist Evgeny Grinko konseriyle sona erdi.
Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen festivalin kapanış konserinde, ünlü piyanist Grinko sahne aldı.
Grinko, konserinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul dinletisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Sanatçının enstrümanlarla
yaptığı gösteri, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kapanış konserini gerçekleştiren Rus piyaniste teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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