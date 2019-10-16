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20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.

16.10.2019 19:0820. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali çeşitli gösterilerle devam etti.
Festivalin ikinci gününde, havanın kapalı olması nedeniyle pilotlar zaman zaman uçuşlarına ara verdi. Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri de izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
Etkinlik kapsamında gyrocopter de deniz üzerinde gösteri sundu. Gösterileri, çok sayıda vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Festival, 20 Ekim Pazar günü sona erecek.

Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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