17.07.2019 10:04
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20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası

20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 2. tur ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 2. tur ilk maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, F Grubu'ndaki ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu'nda oynanan maçta rakibini 24-26, 25-23, 25-21 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup eden Türkiye, şampiyonanın 2. turuna galibiyetle başladı.
Milliler, 2. turdaki ikinci maçında 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 01.30'da Japonya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
voleybol, Polonya, Spor

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