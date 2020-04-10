20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik uygulamalar sürüyor
Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayanlara yönelik kent genelindeki uygulamalarını sürdürdü.
10.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:39
İdari para cezası uygulanan 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz, sıkıldığı için evden çıktığını ancak bir daha çıkmayacağını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Siverek, Güncel