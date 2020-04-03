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20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! İşte Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye corona virüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

03.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:50
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! İşte Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye corona virüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Özellikle milletimizden beklentimiz, her bireyin kendi karantinasını kendisinin uygulamasıdır. Gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale getirmemiz gerekebiliyor. Bu gece ititbariyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ı araç giriş çıkışına kapatıyoruz.

Bu yasağı ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getiririyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi toplu bulunulan tüm alanlarda maske takılması zorunlu olacak."

Detaylar geliyor..

2 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 20.921 oldu. Can kaybı ise 425'ya yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.251, iyileşen hasta sayısı ise 484 olarak açıklandı. Entübe hasta sayısının 867 olduğu duyuruldu.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! İşte Açıklama - Haberler

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