20 yaş arası gençler sokağa akın etti

20 yaş arası gençler sokağa akın ettiANTALYA'da yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkmayan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokağa akın etti.

15.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:28
20 yaş arası gençler sokağa akın etti
ANTALYA'da yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkmayan 15- 20 yaş arası gençler, bugün kendilerine verilen 4 saatlik izinle birlikte sokağa akın etti. Gençlerin birçoğu sosyal mesafe kurallarına uyup maske takarken, bazılarının bu kurallara uymadığı gözlendi.
Antalya'da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saatliğine sokağa çıkan 15- 20 yaş arası gençler, özgürlüğün tadını çıkardı. Mahallelerinde her köşeye dağılan gençler, iki aydır evde olduklarını oldukça sıkıldıklarını söyledi. Kimileri sadece sosyal medya üzerinden görüştükleri yakın arkadaşlarıyla buluşarak yürüyüş yaptı, kimisi de parklara giderek arkadaşlarıyla sohbet etti.
KALEİÇİ GENÇLERİN TERCİHİ
Kentin tarihi Kaleiçi semti de gençlerin yürüyüş yolu üzerinde ilk sırada yeri aldı. Tarihi yapıların arasında dolaşan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Attalos Heykeli çevresi, Yivli Minare, Kesik Minare ve Üç Kapılar bölgesi gençlerle dolup taştı. Gençlerle birlikte farklı yaşlardaki vatandaşlar sokakta karşılaşınca boş caddelerde yoğun insan trafiği gözlendi.
POLİS MASKE TAKMAYANLARI UYARDI
Park ve bahçelerde devriye görevi yapan polis, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan gençleri sık sık sık uyardı. 2 aya yakın evde olduğunu anlatan 16 yaşındaki Fatma Yağcı, "Bugün arkadaşlarımla birlikte yürüyüş yapıp, tatlı yiyeceğiz. Sokakları çok özlemişim" dedi.
CADDELERİN KOKUSUNU ÖZLEMİŞİM
17 yaşındaki Dilara Demirkaya ise "Uzun zamandan sonra ilk kez sokaktayım. Caddelerin kokusunu özlediğimi fark ettim. Bugün Antalya çok sıcak. Yüzüme vuran güneşin tenimi yakması bile güzel" diye konuştu.
SOKAKTA GENÇLERİN OLMASI ŞAŞIRTTI
17 yaşındaki Ceyda Egemen de iki aya yakın evde olduğunu bol bol ders çalıştığını ve dinlendiğini anlattı. 4 saat sokak izninin arkadaşlarıyla buluşması için vesile olduğunu söyleyen Egemen, dükkanların kapalı olması ve normal şartlarda tıklım tıklım olan sokaklarda sadece gençleri görmekten dolayı şaşkınlık yaşadığını söyledi. 20 yaş arası gençler sokağa akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç’tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Haber
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Bir günlüğüne başkan olan CHP’li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Haber
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Haberler››Güncel››20 yaş arası gençler sokağa akın etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1702 artarak 86 bin 970'e... - Haber 17:00: "Kalkınma Ajansları Doğada" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı - Haber 17:00: Aydın'da 65 yaşındaki Kovid-19 hastası plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu - Haber 16:59: /ek bilgi fotoğrafla/ Komşusundan bulaştı: Eşi öldü, 70 yaşındaki Fatma teyze koronavirüsü yendi - Haber 16:58: Özel harekat polislerine, sanal ortamda eğitim - Haber 16:44: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi - Haber 16:25: LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı - Haber 15:50: Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı - Haber 15:30: Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı - Haber