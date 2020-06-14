20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı

Erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra hamile olduğunun farkına varmayan genç kız, bebeğini banyoda doğurdu. Doğum anına kadar hamileliğini anlayamayan genç kızın hikayesi duyanları şaşırttı.

14.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:13

Brezilya'da yaşayan 20 yaşındaki Aymee Almeida isimli bir kadın hamile kaldığını fark etmediği için banyoda tek başına doğum yaptı. Genç kadın internetten göbek kordonunun nasıl kesileceğini izleyip doğumunu gerçekleştirdi.

Aymee Almedia doğum yapana dek hamile olduğunu bilmiyordu. 2018 yılında yaşadığı travmatik bir ayrılığın ardından "hamburger ve hazır erişte gibi besin değeri olmayan yiyecekler yemeye' başladığını belirtti. Ayrılıktan sonra bu sürecin normal olduğunu düşünen Almedia, kilo almasını normal karşıladı. "Hızlı kilo aldım ama aldırmadım" dedi.

REGL OLDUĞU İÇİN HAMİLE OLDUĞUNU ANLAMADI

Birkaç ay sonra ise beslenme konusunda kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Ancak bu sefer de tansiyon düşüklüğüyle uğraşmak zorunda kaldı. Aymee Almedia düşük tansiyonu ise duygusal durumuna bağladı, ayrılığı hala atlatmamıştı. Aymee hala regl olduğu için hamile olabileceğini hiç düşünmedi. Ayaklarının şiştiğini fark ettiğinde ise doktora gitti.

20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı

AYAKLARININ AĞRISINI BÖBREKLERİYLE ALAKADAR SANDI

Aymee'nın annesi ve büyükannesi kardiyovasküler problemlerden muzdaripti. Ayakları şiştiği için onu doktora götürdüler. Doktor ise bu durumun böbrekleriyle bağlantılı olabileceğini söyledi. Üniversitenin son gününde ise Aymee şiddetli kramplar yaşadı, ancak yine de biraz vakit geçirmek için arkadaşının evine gitti. Ağrısı daha da kötüleşince ise eve gelip duşa girdi.

20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı

"İSTEMSİZ KASILMALAR YAŞADIM"

Aymee o günü şöyle anlatıyor; "Arkadaşlarımla yemek yiyemedim ya da birlikte olamadım. Uyumaya çalıştım ama sancıları görmezden gelemedim. O kadar yoğundu ki ağladım. Yatak odasından telefonumu alacak ve yardım isteyecek güce sahip değildim. Duşu üzerime tutarak istemsiz kasılmalar yaşadım"

"ŞAŞIRACAK ZAMANIM BİLE YOKTU"

Aymee Almedia doğum yapana kadar ne olup bittiğini fark etmedi. Aymee, "Şaşıracak zamanım bile yoktu. Ambulans çağırmak aklımdan bile geçmedi. Sadece bebeği iyi tutmayı düşünüyordum.

Aymee bir erkek bebek doğurdu. Bebeği temizlemeden önce göbek kordonunu nasıl keseceğini ve plasentadan nasıl kurtulacağını gösteren bir video izledi.

20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı

ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Aymee Almedia doğumun ardından ailesine durumu nasıl açıklayacağını bilmediği için doktora bile gitmekten çekindi. Ancak bir arkadaşı onu tıbbi yardım almaya ikna etti. Aymee'nin ebeveynleri, doktorlar doğumdan bahsetmek için onları aradığında bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Aymee Almedia bebeğine Pedro Lucas ismini verdi. Pedro Lucas şu anda 18 aylık ve Aymee Caceres'te hemşirelik eğitimi alıyor.

20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
Etiketler: Genç, Dünya, Güncel, Haber

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