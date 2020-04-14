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20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın Hastaneden döndük

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan Afgan kadın, kendilerini uyaran polise hastaneden döndüklerini söyledi.

14.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:17
20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın Hastaneden döndük

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan Afgan kadın, kendilerini uyaran polise hastaneden döndüklerini söyledi. Anne ile kızı, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla dolaşan Afgan kadını gördü. Durdurulan anne ile kızına, neden dışarıda oldukları soruldu. Ekipler, kızın annesine '20 yaş' yasağını da hatırlattı. Bunun üzerine Afgan kadın, polise hastaneden döndüklerini söyledi. Üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu anne ve kızı, işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının hastaneden döndüklerini kanıtlaması durumunda işlem yapılmadan evlerine bırakılacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Anne, Güncel
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