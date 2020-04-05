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20 yaşının altında olup yasak kapsamı dışında tutulacaklar belirlendi

İçişleri Bakanlığının 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından bugün de ek bir genelgeyle 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağı istisnaları olan bir genelge yayınlandı.

05.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:52
20 yaşının altında olup yasak kapsamı dışında tutulacaklar belirlendi
İçişleri Bakanlığının 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından bugün de ek bir genelgeyle 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağı istisnaları olan bir genelge yayınlandı. Buna göre 18-20 yaş arası kamu ve özel sektörde çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan "18- 20 Yaş" arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Buna göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.

Belgelerini yanlarında bulunduracaklar

Genelge, doğum tarihi 1 Ocak 2000 - 1 Ocak 2002 tarihleri arasında olanlar için, "Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, - Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 18 yaşından küçüklere uygulanmayacak" denildi.

Ayrıca sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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