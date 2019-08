20 yerinden bıçaklanıp öldürülen tuba'nın ağabeyi: kardeşim mahalle baskısı kurbanı

KONYA'da, uzaklaştırma kararı bulunan eşi Bekir Erkol (40) tarafından, 3 çocuğunun gözü önünde, 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuba Erkol'un (37) ağabeyi Derviş Ceran, çocuklardan en büyüğü olan B.'nin rüyalarında babasının elinde bıçakla üzerine doğru geldiğini gördüğünü söyledi. Ceran, "Kardeşim hep öldürülmekten korkardı. Defalarca 'Ağabey bu adam beni öldürecek' derdi. 'Haberlerde gördüğüm öldürülen kadınlar gibi olacağım' derdi. Başka Tuba'lar ölmesin. Kardeşim mahalle baskısı kurbanı oldu" dedi.Olay, perşembe günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Tuba Erkol, pazartesi günü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine şiddet uygulayan belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan eşi Bekir Erkol hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bekir Erkol, çıkarılan bu karar rağmen, perşembe günü sabah mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir Erkol, yanında getirdiği bıçağı eşine sapladı.EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTIYaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmak istedi. Çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu, babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u apartman içinde defalarca bıçakladı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 20 bıçak darbesi alan Tuba Erkol'un, hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol, suç aleti bıçakla birlikte, gelen polislere teslim oldu. Erkol, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.'AĞABEY BU ADAM BENİ ÖLDÜRECEK DERDİ'16 yıllık evliliği boyunca kardeşinin çok zor dönemler geçirdiğini ve kardeşinin eşinin kendisine bir şey yapacağından korktuğunu belirten Derviş Ceran, şunları anlattı:"Benim kardeşim çok zor günler yaşadı. Kardeşim bu olaydan önce bana, 'Ağabey bizim gidişimiz kötü. Biz bu işe çözüm bulamazsak işler çok kötü yerlere gidecek' diyordu. Elimizden gelen maddi- manevi yardımı yapmaya çalıştık. Aile olarak bir şeylerin yıkılmasını istemedik. Her şey yoluna girsin istedik. Ama durum bir yerlere vardıktan sonra artık kontrolden çıktığını anladım ama maalesef bu mahalle baskısı bazen bazı şeylerin önüne geçiyor. İnsanlar bu tip şeylerle karşılaştığı zaman bu mahalle baskısına göre değil de kendi kararlarını kendileri alsın. Mahalle baskısı ile hareket etmesinler. Maalesef biz bunun kurbanı olduk. Kardeşim onun kurbanı oldu. Kardeşim çok büyük acılar çekti. Kardeşim 14 senedir bu işkencelere maruz kaldı. Sonu böyle olsun istemezdik ama maalesef böyle oldu. Bana, 'Ben işimi Allah'a bıraktım. Çünkü Allah bizim vekilimizdir' diyordu. Öldürülmekten hep korkuyordu. Bana, defalarca 'Ağabey beni bu adam öldürecek diyordu'. Etrafına rol yapan bir adamdı. Bize karşı melek, evde şeytana dönüşüyordu. Bekir ile defalarca konuştuk. Düzeleceği konusunda bize sözler vermişti."'VALİZİMİ ALACAĞIM YALANINI SÖYLEMİŞ'Bekir Erkol'un sabah işten çıkıp, kardeşinin evine giderek valizini alacağı yalanını söyleyip içeri girdiğini belirten Derviş Ceran, "Kardeşime daha önce anahtarları değiştir diye tembih etmiştim. Kesinlikle kapıyı açmamasını söylemiştim. Çünkü uzaklaştırma kararı var. Sabah işten çıkıp yanında bıçakla eve geliyor. Kapıyı çalıyor ve sadece valizimi alıp, çıkacağım diyor ve içeriye girmeyi başarıyor. Girdikten sonra aralarında bir tartışma çıkıyor. Yanındaki bıçakla kardeşime saldırmaya başlıyor. Salonda başlıyor ve kapının dışında asansörün önüne kadar devam ediyor. Merdivenin orada kardeşimi katlediyor" diye konuştu.OĞLUNDAN YARDIM İSTEMİŞKardeşinin ilk bıçak darbesinden sonra büyük oğlu B.'den yardım istediğini ifade eden Derviş Ceran, "Çocuklar bu olaya şahit oldular. İlk bıçak darbesinden sonra bacım, bağırıp büyük oğlundan yardım istiyor. Bunun üzerine B. yatağından fırlıyor diğer çocuklarda kalkıyor. Çocuklar engel olmaya çalışıyor ama çocuklara 'Ellemeyin, karışmayın, sizi de öldürürüm' diye tehdit ediyor. Çocuklar da küçük olduğu için bir şey yapamıyor. Onların gözleri önünde annelerini katlediyor. Kardeşim ile sürekli irtibat halindeydim, son 6 aydır bana 'Can güvenliğim yok ağabey' diyordu. Uzaklaştırma kararını alması yönünde ben ısrar ettim ve karar alındı. Kardeşime psikolojik işkence yapıyordu. Uzaklaştırma sadece karşı tarafı tahrik etmekle kaldı. Normal insanlar uzaklaştırmaya uyabilir ama bu tip insanlar uzaklaştırmadan bir şey anlamıyor. Yetkililere sesleniyorum. Uzaklaştırma konusuna bir çözüm bulunsun. Bizim canımız yandı. İnşallah başkalarının canı yanmaz" dedi.'RÜYASINDA ELİNDE BIÇAKLA BABASINI GÖRÜYOR'Derviş Ceran, çocukların olaydan çok etkilendiğini, annelerini kurtarmak isterken çocuklarda da küçük yaralanmaların olduğunu, özellikle B.'nin gözünü her kapattığında babasının elinde bıçakla üzerine doğru geldiği yönünde rüyalar gördüğünü dile getirdi.