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20 yıl aynı piyango sayılarını oynadı; sonunda 60 milyon dolar kazandı

Kanada'da 20 yıl boyunca aynı piyango sayılarını oynayan şanslı kişi sonunda 60 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

29.08.2019 18:32 20 yıl aynı piyango sayılarını oynadı; sonunda 60 milyon dolar kazandı
Kanada'da 20 yıl boyunca aynı piyango sayılarını oynayan şanslı kişi sonunda 60 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.

Bon Truong adlı milyoner geçtiğimiz ekim ayında Lotto Max sonuçları açıklandıktan sonra şaşkınlığını gideremediği gerekçesi ile ödülünü almak için 10 ay bekleme kararı aldığını söyledi. CNN'e konuşan Bon Truong "Bu paranın ailem için ne anlama geldiğini düşünmeye başladım, birçok şeyi değiştireceğinin farkına vardım ve bu değişikliklere hazır olup olmadığımızdan emin olmak istedim." dedi.
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Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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