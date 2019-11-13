20 yıl boyunca farkına varmadı! Çinli adamın burnundan bir santimetrelik diş çıktı

Çin'de ilginç bir olay yaşandı. Harbin şehrinde yaşayan Zhang Binsheng isimli adam, 20 yıl boyunca burnundaki dişle yaşadı. 3 ay önce geçirdiği şiddetli gribin ardından durumu fark eden Çinli adam, yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından dişten kurtuldu.

ŞİKAYETLERİ ARTINCA DOKTORA BAŞVURDU

Daily Mail'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki Zhang Binsheng, üç aydır yaşadığı ciddi burun tıkanıklığı ve solunum problemi şikayetlerinin artması üzerine geçen hafta doktora başvurdu. Röntgen çeken doktorlar Zhang'ın burun boşluğunda şüpheli bir pıhtıya rastladı. Daha sonra bunun bir diş olduğu anlaşıldı.

10 YAŞINDAYKEN YAŞADIĞI KAZA SEBEP OLDU

Hastanın 1999 yılında 10 yaşındayken bir alışveriş merkezinin üçüncü katından düştüğü ve iki dişini kaybettiği ortaya çıktı. Kazanın ardından doktorlar sadece bir dişi bulurken, kayıp olan dişin buruna geçtiği ve vücut yabancı bir madde gibi algılamadığı için orada kök saldığı tespit edildi.

O dönemde burnunda bir rahatsızlık hissetmeyen Zhang'ın şikâyetleri üç ay önce geçirdiği gribin ardından başladı. Nefes almakta güçlük çeken, uyku sorunu yaşayan Zhang, hiç gitmeyen bir çürük kokusu da duymaya başladı.

BİR SANTİMETRELİK DİŞTEN KURTULDU

Yaklaşık yarım saat süren operasyon sonunda burnundaki bir santimetrelik dişten kurtulan Zhang'ın durumunun normale döndüğü belirtildi.

Doktorlar bu durumun oldukça nadir görüldüğünün, 1959 ile 2008 yılları arasında yayımlanan tıbbi yayınlarda sadece 23 vakanın rapor edildiğini belirtiyor.