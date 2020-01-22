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20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı

Elazığ'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, 7 yıl sonra yakalandı.

22.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:4420 yıl hapis cezası bulunan hükümlü 7 yıl sonra yakalandı
'da 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, 7 yıl sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Çalışmada, 2013'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan hükümlü S.G'nin (41) merkeze bağlı Sarıyakup köyünde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda, tek katlı ve özel düzenekli şifreli demir kapıya sahip evde bulunan S.G. yakalandı.
Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklandı.

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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